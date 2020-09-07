В Крыму назначен руководитель нового министерства стройнадзора

Глава РК Сергей Аксенов подписал указ о назначении Максима Скорина на должность руководителя министерства жилищной политики и строительного надзора республики.

Аксенов подписал указ о создании нового министерства в Крыму «Назначить Скорина Максима Геннадиевича на государственную должность Республики Крым – министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», – уточняется в тексте указа.

Ранее стало известно, что Аксенов подписал указ о создании до 1 сентября Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора РК.