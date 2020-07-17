В Крыму назначена министр имущественных и земельных отношений

Фото: Пресс-служба минимущества РК

Глава РК Сергей Аксенов назначил министром имущественных и земельных отношений Республики Крым Ларису Кулинич. Соответствующий указ опубликован на официальном портале крымского правительства.

Кулинич окончила Сумской государственный аграрный университет (экономист-бухгалтер и Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины (государственное управление).

В 2001-2014 годах работала ведущим специалистом, главным специалистом, замначальника и начальником отдела управления имуществом, замглавы Фонда имущества Автономной Республики Крым.

С сентября 2014 года по июль 2017-го — заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Крым. С июля 2017-го занимала должность первого замглавы минимущества республики.

Как сообщалось, в июне Госсовет Крыма согласовал назначение тогдашнего министра имущественных и земельных отношений РК Анны Анюхиной на должность вице-премьер-министра правительства республики. Предыдущий пост она занимала с июля 2015 года.