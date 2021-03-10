В Крыму не будет масштабных торжеств 18 марта — Константинов

В Крыму не планируют проводить масштабные торжества по случаю седьмой годовщины воссоединения полуостров с РФ, передает Крыминформ, ссылаясь на председателя Госсовета РК Владимира Константинова.

Песков прокомментировал отказ Байдена признать Крым российским Такое решение было принято из-за пандемии COVID-19. Константинов подчеркнул, что несмотря на хорошие результаты, пока не надо «давать дополнительных поводов».

«Мы сегодня с главой республики это обсуждали. Это не юбилейная дата», — отметил он.