В Крыму не будут вводить тотальный локдаун в нерабочие дни — Аксенов

Глава РК Сергей Аксенов заявил, что в регионе не будут вводить тотальный локдаун на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, передает Крыминформ.

В Крыму за сутки COVID-19 обнаружен у 670 человек «У нас полного локдауна не будет. Я не вижу целесообразности закрывать все учреждения, бизнес и так далее. Неделя будет нерабочая, как и положено, но бизнес с ограничениями, но работать будет», – уточнил Аксёнов.

Глава республики подчеркнул, что спад заболеваемости COVID-19 возможен только при сознательном подходе крымчан к соблюдению действующих ограничительных мероприятий.