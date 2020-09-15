В Крыму не будут закрывать школы и предприятия из-за COVID-19 — Аксенов

Вопреки росту числа заразившихся COVID-19 и пневмонией, бизнес в Крыму продолжит работать, а школы не перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Еще 40 человек в Крыму заразились коронавирусом за сутки «Как мы и договаривались, ни отрасли целиком, ни сферы бизнеса закрываться не будут. Школы переводиться на дистанционное обучение не будут. Однако Роспотребнадзор принимает решение локально по классам, если там есть некие процессы», — заявил Аксенов.

Он также обратился к крымчанам с просьбой быть внимательными и соблюдать социальную дистанцию.