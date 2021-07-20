В Крыму не наблюдается тенденция к снижению заболеваемости — Минздрав РК

В Крыму пока не наблюдается тенденции к снижению заболеваемости COVID-19, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на замминистра здравоохранения РК Антона Лясковского.

Всего 10% свободных коек под COVID-19 осталось в Крыму Он уточнил, что в последнее время в регионе выявляется порядка 400 заболевших каждый день.

«Тенденции к снижению заболеваемости пока нет. И мы не видим, почему бы она могла снизиться, мы оцениваем ситуацию и видим, как соблюдаются различные противоэпидемические меры, в том числе в транспорте, как соблюдается масочный режим и социальная дистанция», — сказал замминистра.