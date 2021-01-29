В Крыму неделю шли дожди и снег. Это значит, что засуха закончилась?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 4. АиФ-Крым №4 27/01/2021

Настоящая зима — со снегом и холодом, завершилась за неделю. Они принесла надежду, что всё вернётся на круги своя: пополнятся реки и водохранилища, а «небесная канцелярия» отпустит положенные Крыму осадки. Засушливый год пройден, всем спасибо, все свободны!

Загадочные циклы

Нынешнее «водное» положение полуострова президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко оценил, как «фазу многолетнего засушливого периода». Связана она, по его словам, с активностью Солнца. Учёный пояснил, что для Крыма свойственно чередование маловодных и обильных на осадки лет.

Водохранилище Севастополя пополняется темпами, превышающими расход воды Но, одновременно с этими недолгими — от 3-4 лет, существуют и другие циклы — от одного маловодного года к следующему, от одной засухи до другой. Они намного продолжительнее.