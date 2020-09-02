В Крыму недовольный покупатель порезал ножом продавца гнилой клубники

Севастополец обвиняется в вооруженном нападении на продавца рынка в Симферополе, передает пресс-служба МВД по республике.

Крымчанин сядет в тюрьму за насильственные действия в отношении школьницы Житель Севастополь оптом купил партию клубники на одном из рынков Симферополя. Он оставил предоплату в сумме 160 тысяч рублей. Оставшуюся сумму в размере 40 тысяч рублей покупатель должен был предоставить позже.

Мужчина обнаружил, что большая часть клубники оказалась гнилой. Свои претензии он высказал продавцу, а затем нанес ему телесные повреждениями.