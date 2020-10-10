В Крыму новый суточный антирекорд по количеству заразившихся COVID-19

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму за сутки зарегистрировано 140 случаев COVID-19. Об этом написал глава РК Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава Крыма запретил обслуживать людей без масок в магазинах и транспорте Большая часть случаев выявлена при обращении граждан за медпомощью — 97. Остальные 43 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировано 5553 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 3390 человек.