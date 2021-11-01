В Крыму объяснили рост заболеваемости COVID-19

В Крыму назвали причины роста заболеваемости COVID-19, передают «РИА Новости (Крым)» со ссылкой на главу межрегионального управления роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

В Крыму зафиксировали 712 новых случаев заражения COVID-19 Она отметила, что, в первую очередь, это низкая активность вакцинации населения. Кроме того, рост заболеваемости вызывает несоблюдение противоэпидемиологических требований.

«Все это в комплексе сыграло очень печальную роль в развитии эпидемической ситуации. Сегодня ситуация довольно сложная, напряженная», — подчеркнула Пеньковская.