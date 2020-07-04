В Крыму объявили чрезвычайную пожарную опасность

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в период с 5 по 8 июля в Крыму ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Фото пресс-службы МЧС РК.

Напомним, с 10 апреля 2020 года на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим. Это подразумевает под собой дополнительные требования по соблюдению правил пожарной безопасности жителями и гостями Республике Крым.