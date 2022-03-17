В Крыму объявлено штормовое предупреждение на три дня

В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин, передает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Подтопления угрожают Крыму на этой неделе «По состоянию на 18- 20 марта в Крымских горах сохраняется угроза схода снежных лавин. В данных условиях высока вероятность ДТП, затруднения движения автомобильного транспорта на горных автодорогах и перевалах», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства рекомендуют жителям и гостям полуострова отказаться от выходов в горно-лестную местность и внимательность следить за изменениями погоды.