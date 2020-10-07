В Крыму объявлено штормовое предупреждение

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В среду и четверг на территории Крымского полуострова ожидается усиление ветра до 22 м/с. Об этом сообщает МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«Вечером и до конца 7 октября, 8 октября в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 17-22 м/с», – сообщают в ведомстве.

Также в МЧС предупреждают: повышается вероятность обрыва линий электропередачи и связи, возможны обрушения рекламных конструкций, также могут возникнуть проблемы с работой общественного транспорта.

Вероятны возникновения происшествий в акватории Черного и Азовского морей, возможны подтопления дорог и населенных пунктов, заключили в МЧС.