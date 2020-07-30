В Крыму обнаружили и уничтожили пять авиабомб времен войны

В Крыму обнаружили и взорвали пять боеприпасов времен ВОВ, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Около Северо-Крымского канала обнаружен схрон с оружием Боеприпасы разной мощности были обнаружены на востоке полуострова. Об опасных находках сообщили в пресс-службу местные жители.

«Две авиабомбы массой по 10 килограммов обнаружили на окраине города Керчь. Еще один снаряд – осколочную бомбу SD-50 массой 50 килограммов нашли в этом же районе города, в переулке Гипсовом. Последние два снаряда – фугасную авиабомбу массой 50 килограммов и авиационную бомбу массой 10 килограммов сотрудники МЧС обнаружили в поселке Аджимушкай», — уточнили в сообщении.