В Крыму обнаружили схроны с оружием, боеприпасами и взрывчаткой

На территории двух районов Крыма сотрудники ФСБ обнаружили схроны с оружием, боеприпасами и взрывчаткой, передает пресс-служба управления ведомства по РК и Севастополю.

Севастопольские школьник устроил стрельбу на спортплощадке Тайники находились около населенных пунктов Симферопольского и Ленинского районов Республики Крым. Они были замаскированы строительным мусором.

«Экспертами-взрывотехниками изъяты две металлические канистры с зарядом из тротиловых шашек. Общий вес взрывчатого вещества составил 20 килограммов», – сообщили в ФСБ.