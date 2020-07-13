В Крыму обсудили вопросы налогообложения земельных участков сельхоз назначения

В Министерстве имущественных и земельных отношений РК прошло первое заседание рабочей группы по использованию земельных участков сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщила пресс-служба Минимущества РК.

Заседание состоялось в соответствии с распоряжением Председателя Совета министров Республики Крым

На основании инициатив фермерского сообщества распоряжением Председателя Совета министров Республики Крым от 2 июля 2020 г. № 216-рг на территории Республики Крым создана рабочая группа по использованию земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Первое заседание Рабочей группы возглавили заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина и Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня.

10 июля в конференц-зале Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым состоялось заседание рабочей группы по использованию земельных участков сельскохозяйственного назначения.

В заседании также приняли участие руководитель Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Юрий Мигаль, руководство профильных исполнительных органов государственной власти Республики Крым, сотрудники Управления Федеральной налоговой службы России

по Республике Крым, сотрудники Минимущества Крыма, а также представители фермерского сообщества.

В ходе заседания обсудили вопросы налогообложения земельных участков сельскохозяйственного назначения и переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками сельскохозяйственного назначения на право собственности. Также был определен формат проведения, в дальнейшем, заседаний рабочей группы.

По результатам проведения заседания рабочей группы принят ряд протокольных решений.