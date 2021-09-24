В Крыму обвиняют бывшего вице-премьера Евгения Кабанова в мошенничестве

Экс-заместитель председателя правительства Крыма Евгений Кабанов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, передает Крыминформ.

В Крыму согласовали отставку вице-премьера полуострова Евгения Кабанова Согласно данным следствия, в результате противоправной деятельности Кабанова на посту вице-премьера крымскому бюджету был нанесен ущерб на сумму 57,5 млн рублей. Евгений Кабанов вину не признал.

«Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении бывшего вице-премьера под стражу до 22 ноября», — уточнили в сообщении.