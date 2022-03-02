В Крыму обвиняют предпринимателя в невыплате зарплаты за пять месяцев

В Алуште обвиняют предпринимателя в невыплате зарплаты нанятым работникам за пять месяцев, передает пресс-служба прокуратуры РК.

В Крыму пытались сбыть полкило наркотиков Крымчанин оштрафован на 400 тысяч рублей.

Так, индивидуальный предприниматель из Крыма в апреле 2019 года нанял двух сотрудников на должности поваров в арендуемой гостинице. Они проработали на крымчанина с апреля по август, но ни разу не получили обещанной зарплаты. Таким образом, задолженность работодателя составила 246 тысяч рублей.