В Крыму огласили результаты выборов в Госдуму

В Крыму по всем трем округам лидировала партия «Единая Россия». Об этом сообщил председатель Избиркома Михаил Малышев, передает Крыминформ.

«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму в Крыму За «Единую Россию» в Крыму проголосовало 63,33% человек. Кроме того, за КПРФ на полуострове отдали голоса 9,15%, а за ЛДПР — 7,75%.

По одномандатным округам тоже победили кандидаты от «ЕР» – Алексей Черняк (49,37% голосов, Симферопольский округ), Константин Бахарев (63,6%, Керченский), Леонид Бабашов (58,17%, Евпаторийский).