В Крыму ограничили работу общепита, досуговых организаций и центров

В Крыму ограничили работу общепита, развлекательных центров и досуговых организаций до особого распоряжения. Такая информация следует из соответствующего документа, размещенного на официальном сайте правительства РК.

В Крыму не будут вводить тотальный локдаун в нерабочие дни — Аксенов «В выходные, нерабочие и праздничные дни запрещена работа развлекательных центров, детских досуговых и развлекательных организаций. Кафе, ресторанам и другим предприятиям общественного питания запрещено работать с 23 часов вечера до 8 утра», — уточняется в документе.

Исключение — точки общепита, которые располагаются на территории вокзалов.