В Крыму ожидается аномальное похолодание до 13 градусов мороза

В Крыму сообщили о приближающемся аномальном похолодании, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Ураганный ветер, сильный снегопад и понижение воздуха ожидается в Крыму Температура воздуха с 13 по 18 февраля опустится до 13 градусов мороза ночью и пяти градусов мороза днем. Также ожидается дождь, переходящий в снег, метель и гололедица.

«Очень сильный северо-западный ветер 25-30 метров в секунду, в горах до 35 метров в секунду. Температура воздуха резко понизится, на 10-13 градусов. С 13 по 18 февраля ожидается аномально-холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8 градусов ниже климатической нормы», – уточнили в сообщении.