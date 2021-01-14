В Крыму ожидается аномальное похолодание на выходных

В Крыму ожидается аномальное похолодание с 16 января. Температура местами упадет до -15 градусов, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

На Крым надвигаются сильные дожди и шквал «С 16 по 20 января в Крыму ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-8 градусов ниже климатической нормы. Минимальные температуры воздуха составят 5 -10 градусов мороза», — уточнили в ведомстве.

В МЧС рекомендовали воздержаться от походов в лес и горы, а также не находиться долго на улице.