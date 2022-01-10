В Крыму ожидается резкое похолодание — гидрометцентр

В Крыму в среду прогнозируют резкое похолодание. Синоптики обещают, что столбики термометров опустятся до -13 градусов, передают «РИА Новости (Крым)».

Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала, что постепенно постепенно холодать начнет во вторник, температура воздуха днем составит +1…+6. А ночью к полуострову подойдет холодный фронтальный раздел, дождь перейдет в снег, и температура «рухнет» вниз. Прогнозируется, что ночные температуры воздуха опустятся до -8…-13, дневные до — 1…-6.

«Временами будет идти снег, на дорогах гололедица, усилится северо-восточный ветер до 15-20 м/с. Такой прогноз для Крыма со среды и до пятницы», — сообщила Любецкая.