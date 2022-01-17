В Крыму ожидается сильный снег и гололед

В Крыму в понедельник и во вторник ожидается усиление ветра, сильные осадки и гололед, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Какая погода будет на Крещение в Крыму? «Вечером 17 января, в течение суток 18 января в Крыму ожидается усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы 22-27 м/с. 18 января в южных, центральных районах и в горах очень сильные осадки – мокрый снег, снег. Гололедно-изморозевые отложения, гололедица», – уточнили в сообщении.

В ведомстве напомнили о правилах безопасности при непогоде и необходимости их соблюдения.