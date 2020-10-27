В Крыму ожидают большой поток туристов в ноябре и на новогодние праздники

Итоги и перспективы работы представители отрасли обсудили в ходе онлайн совещания

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В Крыму обсудили работу туристической отрасли в 2020-ом году. В рамках онлайн-совещания участники обсудили итоги курортного сезона с учетом рисков распространения коронавирусной инфекции.

Глава Минкурортов Вадим Волченко отметил, что по-прежнему остаются актуальными вопросы соблюдения мер безопасности согласно актуальным требованиям Роспотребнадзора. Он сообщил, что в сентябре-октябре загрузка номерно фонда сохраняется на уровне высокого сезона, рост турпотока составляет порядка 40-50% относительно аналогичных месяцев прошлого года.

-Также хорошие перспективы у Крыма на ноябрь и новогодние праздники. И наша общая задача сегодня не только сделать комфортными отдых и оздоровление на полуострове, но и обеспечить безопасность гостей и жителей Республики, — подчеркнул министр.

Глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский в свою очередь добавил, что открытие курортного сезона в этом году стало спасением для отрасли. Он отметил, что нужно и дальше призывать гостей максимально соблюдать все необходимые, согласно требованиям Роспотребнадзора, меры — масочный режим, социальную дистанцию.