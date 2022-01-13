В Крыму ожидаются снег и гололедица в ближайшие дни

В ближайшие два дня в Крыму ожидаются снег, туман и гололедица, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Движение автотранспорта через Ангарский перевал в Крыму не затруднено «В связи с прохождением фронтальных разделов днем и до конца суток 14 января, в течение суток 15 января в Крыму ожидаются: снег, мокрый снег, в южных, центральных и восточных районах очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, туман, гололед, гололедица», – уточняется в сообщении.

Кроме того, синоптики обещают усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный до 15-20 метров в секунду.