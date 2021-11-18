В Крыму около 1,3% беременных на поздних сроках привились от COVID-19

В Крыму вакцинацию от COVID-19 прошли около 60 беременных на сроках, допустимых для прививки, что составляет 1,3%, передает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра здравоохранения РК Антона Лясковского.

В Крыму за сутки COVID-19 обнаружен у 878 человек «По состоянию на 11 ноября 2021 года вакцинировано 57 беременных женщин. На учете по поводу беременности со сроком более 22 недель – 4 451 женщина», – уточняется в сообщении.

Кроме того, Лясковский рассказал, что с начала года 443 беременные крымчанки прошли лечение от COVID-19. В регионе также зарегистрировано восемь случаев смерти женщин от осложнений из-за COVID-19 в послеродовом периоде.