В Крыму опять ожидаются сильный снег и порывистый ветер

В ближайшие три дня в Крыму прогнозируются сильный снег, порывистые ветер и гололед, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Крымских горах существует угроза схода снежных лавин — МЧС В связи с надвигающейся непогодой в регионе объявлено штормовое предупреждение.

«Утром и до конца суток 2 февраля, в течение суток 3 февраля в Крыму ожидаются дождь, который 3 февраля перейдет в снег, местами очень сильные осадки. В горах гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Днем и до конца суток 3 февраля, а также в течение дня 4 февраля усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с», — предупредили в МЧС.