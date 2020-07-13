В Крыму определили нового подрядчика мемориала на станции Сирень

Фото: Пресс-служба Министерства строительства и архитектуры РК

Глава РК Сергей Аксенов определил «Группу компаний «ДЭК Групп» единственным подрядчиком строительства мемориального комплекса в память о жертвах депортации, что возводится на железнодорожной станции Сирень в Бахчисарайском районе.

Согласно распоряжению руководителя республики, опубликованному на портале правительства РК, цена госконтракта составляет 286,6 миллиона рублей. Предельный срок выполнения работ — 31 декабря 2021 года.

Ранее председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений РК Альберт Кангиев сообщил, что строительство мемориального комплекса планируется завершить в первом полугодии 2021. При этом он допустил, что открытие мемориала приурочат к очередной годовщине депортации крымских татар с полуострова 18 мая 1944 года.

В феврале этого года в региональном Минстрое сообщили, что предыдущий подрядчик — «СтройКомТех», который также был подрядчиком строительства Крымского центра полиэтнической культуры и молодежи в Симферополе, — сорвал работы.