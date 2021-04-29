В Крыму определили подрядчика для проектировки площадок для санавиации

Компания «Проектдонстрой» определена подрядчиком по разработке проектной документации по строительству двух десятков вертолётных площадок для санавиации в Крыму. Соответствующее распоряжение подписал глава РК Сергей Аксенов.

В Крыму планируют начать строительство вертолетных площадок для санавиации В крымской столице площадки будут построены на базе Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, а также возле городской больницы №6.

Уточняется, что стоимость разработки проекта каждой вертолетной площадки составляет 3,5 млн рублей.