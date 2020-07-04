В Крыму опровергли информацию о двукратном росте цен в отелях

В Госсовете заверили, что стоимость повысилась на 10-15%

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Информация о том, что цены на отдых в крымских отелях возросли вдвое, не соответствует действительности. Об этом сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.

Ранее СМИ со ссылкой на экспертов сообщили, что качественные крымские и кубанские отели повышают цены. По их словам многие гостиницы в июле уже полностью загружены. В публикациях отмечалось, что в Крыму якобы наблюдается двукратный рост цен.

– А почему не на 1000% или на 10000%? – спросил Черняк, отвечая на вопрос ТАСС о том, как он может прокомментировать это сообщение.

Парламентарий заверил, что цены поднялись максимум на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Черняк добавил, что растут цены на последние оставшиеся номера. По его словам, это традиционная практика в туристической сфере.