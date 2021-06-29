В Крыму осудят мужчину за махинации с миграционным учетом

В Симферополе будут судить 36-летнего местного жителя за пособничество в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

В Крыму раскрыли схему незаконного въезда иностранцев под предлогом лечения Согласно данным следствия, житель Симферополя получал информацию об иностранных гражданах, которые прибыли на территорию РФ и должны были уведомить миграционную службу об их месте пребывания. Он обращался к таким людям и уговаривал их за денежное вознаграждение поставить на фиктивный миграционный учет иностранных граждан.

Граждане, которые соглашались на эти условия, получали от злоумышленника заполненные экземпляры бланков уведомлений о прибытии иностранцев. Таким образом, на учет было поставлено 29 граждан Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана.