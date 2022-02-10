В Крыму осудили директора автошколы за поддержку документов

В Крыму осудили на 5,5 лет условно директора автошколы за подделку документов, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Все школы Бахчисарая также «заминированы» неизвестными Установлено, что в Бахчисарайском районе мужчина, являясь директор организации, осуществляющей обучение граждан вождению транспортными средствами, за денежное вознаграждение в общей сумме 44 тыс. рублей подготовил и передал поддельные документы установленного образца, подтверждающие обучение местных жителей в автошколе, необходимые для получения в дальнейшем водительского удостоверения. В действительности граждане обучение не проходили и экзамены не сдавали.

Обвиняемый признал свою вину в полной мере.