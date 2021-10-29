В Крыму осудили жителя Екатеринбурга за кражу унитаза

Урожонец Свердловска (ныне Екатеринбург) приговорен в Крыму к двум годам лишения свободы за кражу унитаза, передает пресс-служба Ленинского районного суда РК.

В Севастополе за сутки COVID-19 подтвержден у 351 человека «Суд квалифицировал действия 36-летнего подсудимого как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину», – говорится в сообщении.

Ранее судимый мужчина проживал в городе Щелкино. Рецидивист договорился с хозяином пустующей квартиры, находящимся в отъезде, о бесплатном проживании там со своей сожительницей, мотивируя это отсутствием в квартире ремонта и «элементарных условий проживания».