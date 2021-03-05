В Крыму осудили местного жителя за вырубку можжевельника

В Крыму мужчину приговорили к сроку и назначили крупный штраф за вырубку можжевельника в Бахчисарайском районе, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

На проспекте Победы в Севастополе посадили 116 виргинских можжевельников Отмечается, что мужчина в начала октября 2020 года незаконно вырубил 26 деревьев породы «можжевельник» на территории, относящейся к ландшафтно-рекреационному парку «Бахчисарай». Тем самым он причинил ущерб в размере 210 тысяч рублей.

Суд назначил 37-летнему мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на два года и один месяц условно с испытательным сроком на полтора года. Кроме того, он обязан выплатить денежный штраф в размере около 210 тыс. рублей.