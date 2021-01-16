В Крыму осудили на три года водителя разбившегося под Керчью автобуса

Ленинский районный суд признал водителя пассажирского автобуса, который в апреле 2019 года упал в овраг под Керчью, виновным в смерти пассажиров, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

Водитель врезался в столб и скончался на месте на Ялтинской трассе Водителю назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Осужденного также лишили права заниматься деятельностью, которая связана с управлением любым видом ТС сроком на три года.

Напомним, что 45-летний крымчанин 10 апреля 2019 года перевозил пассажиров в заведомо неисправном автобусе. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. В результате ДТП шесть человек травмировались и еще два скончались.