В Крыму осудили отца убитой девочки за оставление ребенка в опасности

Мужчину, дочь которого убил знакомый, признали виновным в оставление ребенка в опасности, и приговорили к исправительным работам. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Тело пропавшей шестилетней девочки нашли на дне Северо-Крымского канала «Решением Ленинского районного суда Республики Крым мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к исправительным работам и удержанию из заработной платы 10% в доход государства. В отношении основного фигуранта уголовного дела, обвиняемого в совершении убийства ребенка, расследование уголовного дела продолжается», – уточнили в СК.

Напомним, что мужчина с дочерью 31 мая отправились на рыбалку на Северо-Крымском канале. Там отец девочки с неоднократно судимым другом распивал спиртные напитки. Будучи в состоянии алкогольного опьянения мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера и убил ее.