В Крыму осудили предпринимателя за попытку подкупа сотрудника ФСБ

Симферополец передал сотруднику ФСБ взятку в размере 500 тысяч рублей, и был за это осужден, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по республике.

Пьяный крымчанин попытался дать взятку сотруднику ДПС Обвиняемый в январе прошлого года пришел к выводу, что при проверке его предприятия будут выявлены нарушения, которые не позволят компании в будущем заключать государственные контракты на осуществление охранной деятельности. Он решил предложить взятку за закрытие проверки.

Симферополец передал сотруднику УФСБ взятку в размере 500 тысяч рублей, а после был задержан и заключен под стражу. Свою вину мужчина не признал.