В Крыму осудили симферопольца за ограбление трех офисов микрозаймов

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Житель Симферополя признан виновным в разбойных нападениях на офисы выдачи микрозаймов, передает пресс-служба Железнодорожного районного суда.

Приезжий украл из машины симферопольца 2,5 млн рублей 23-летний осужденный приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. 

По данным суда, мужчина совершал преступления в дневное время. Он использовал медицинские перчатки, чтобы не оставлять отпечатков. Мужчина также использовал предмет, похожий на кухонный нож. Им он угрожал работникам микрокредитных организаций.

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