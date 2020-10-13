В Крыму осудили симферопольца за ограбление трех офисов микрозаймов

Житель Симферополя признан виновным в разбойных нападениях на офисы выдачи микрозаймов, передает пресс-служба Железнодорожного районного суда.

Приезжий украл из машины симферопольца 2,5 млн рублей 23-летний осужденный приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.

По данным суда, мужчина совершал преступления в дневное время. Он использовал медицинские перчатки, чтобы не оставлять отпечатков. Мужчина также использовал предмет, похожий на кухонный нож. Им он угрожал работникам микрокредитных организаций.