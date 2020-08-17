В Крыму осудили за взятки бывшего сотрудника ГИБДД из города Саки

В Крыму осудили сакского экс-сотрудника ГИБДД за взяточничество, передает пресс-служба следуправления СК РФ по республике.

Пьяный крымчанин попытался дать взятку сотруднику ДПС «Мужчина признан виновным в нескольких эпизодах получения должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя», – уточнили в сообщении.

Бывший сотрудник полиции с января 2015 года по декабрь 2016 года получал через посредников взятки за непривлечение водителей к ответственности за езду в нетрезвом виде. Общая сумма взяток составила 300 тысяч рублей.