В Крыму от коронавируса вылечились 721 пациент

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РК.

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3812 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому — 2945 человек, в стационарах находятся 421 человек, изолировано в обсерваторы – 446 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 969 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 216 человек, выписано с выздоровлением — 721.

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своём фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.