В Крыму отдадут голос на выборах более 12 тысяч человек из других регионов

Более 12 тысяч россиян из других регионов проголосуют на территории Крыма на выборах в Госдуму, которые состоятся с 17 по 19 сентября. Об этом сообщила начальник информационного управления ГАС «Выборы» аппарата избирательной комиссии республики Елена Петриенко, передает Крыминформ.

Аксенов: Я уйду в отставку только по решению президента РФ или крымчан «Из других регионов к нам прибудет 12 187 избирателей. В Крыму у нас избирателей 1 млн 487 тыс и к ним добавится 12 187 человек, которые изъявили желание голосовать в Крыму», – отметила Петриенко.

Отмечается, что больше всего гостей из других регионов проголосует в Керчи — 6,6 тысячи человек.