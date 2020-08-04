В Крыму отдохнули в июле более 1,4 млн человек — Аксенов

Сюжет Отдых в Крыму: новости, фото и полезные советы

В Крыму отдохнули более 1,4 млн туристов в июле. Об этом глава РК Сергей Аксенов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Когда крымские отели вернут деньги туристам за забронированные места? Большая часть туристов прибыла на полуостров по Крымскому мосту.

«С 1 по 31 июля в Крыму отдохнули 1 миллион 432 тысячи туристов. Из них 31,9% прибыли авиасообщением, 62,7% – по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 5% – по железной дороге, менее 1% – через государственную границу РФ на участке Армянск, Джанкой, Перекоп», – отметил он.