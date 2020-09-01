В Крыму отдохнуло более 2,1 млн туристов в августе

Сюжет Отдых в Крыму: новости, фото и полезные советы

В августе турпоток в Крым превысил показатели прошлого года на 15,3%. Об этом глава РК Сергей Аксенов написал в соцсетях.

В крымских санаториях не зафиксировано массовых заражений COVID-19 — власти За последний летний месяц на полуострове отдохнуло более двух миллионов 106 тысяч туристов.

«В августе доля отдыхающих, проехавших на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту, составила 70,2%. Авиасообщением прибыли 25%, по железной дороге – 4,5% и менее 1% – через государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп», – уточнил Аксенов.