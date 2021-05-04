В Крыму отели начали закрывать продажи на лето из-за высокой загрузки

Отели Крыма начали закрывать бронирование мест на летний сезон из-за высокой загрузки, передает ТАСС, ссылаясь на руководителя крымского отделения Российского союза туриндустрии Бориса Зелинского.

Аксенов: Крым готов ежегодно принимать до 10 млн туристов «В Большой Ялте, где-то уже до 80-90% (уровень загрузки — ред.), а на некоторых уже даже объявлен стоп. Следом идет Большая Алушта — тоже южный берег Крыма, высокий уровень бронирований — до 70-80% загрузка, менее популярные — по 60%», — уточнил Зелинский.

Он также добавил, что повышенный спрос наблюдается на курортах западного и восточного побережья полуострова.