В Крыму отключились 16 электроподстанций из-за аварии

В Крыму отключили 16 электроподстанций, которые питают два села под Симферополем. Причиной временных неудобств стала повторная вария, передает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

На востоке Крыма построят новые ЛЭП в рамках ФЦП развития региона На данный момент села Пионерское и Доброе получают электричество от резервных источников.

В сообщении напомнили, что первое отключение произошло накануне вечером — 16 трансформаторных подстанций были обесточены из-за аварии. Резервные источники позволили вернуть электричество в дома местных жителей.