В Крыму откроют молодежный форум «Таврида»

Фото: Пресс-служба арт-резиденции «Таврида»

В бухте Капсель в Судаке сегодня вечером торжественно откроют форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида. Об этом сообщила пресс-служба одноименного арт-кластера.

Как сообщалось ранее, в этом году на "Тавриде" планируют организовать 10 творческих антишкол — так организаторы назвали формат интерактивных смен. Их посвятят моде и визуальным искусствам, литературе и медиа, музыкальным направлениям, народной культуре, театру и кино, дизайну и архитектуре.

Первой антишколой станет смена, посвященная работе команды "МыВместе", оказывавшей помощь в условиях пандемии коронавируса. В числе участников смены — лучшие региональные резиденты арт-кластера "Таврида", а также участники проектов "ОкнаПобеды", "ПоемДвором", "СтритАртПроект", "ТавридаДетям", "МыРоссия", "RussianDance".

Участники антишколы проведут мотивационную сессию с иностранными коллегами и подведут итоги проекта "МыВместе", TED-чат с гуру event-индустрии, интенсив от стилиста по проработке современного делового имиджа, встречи с лидерами творческих индустрий.

В рамках практикумов предполагается научить участников смены быть стрессоустойчивыми и харизматичными ораторами, способными лаконично презентовать свой продукт, разрабатывать креативные концепции и прогрессивные рекламные кампании.

Среди спикеров и модераторов первой антишколы "Тавриды" — кандидат педагогических наук Алена Лепешкина, 11-ти кратный чемпион России, многократный победитель чемпионатов мира по плаванию на открытой воде Даниил Серебренников, чемпионка России и Европы по спортивной гимнастике Оксана Яшанькина, многократный чемпион России, Европы и мира по фитнесу и классическому бодибилдингу Дмитрий Яшанькин, технокультуролог Иван Карпушкин, генеральный директор Агентства "Кью Ар" Людмила Белякова, криэйтор музыкальной и модной индустрий Евгения Ильина, актриса и певица Лика Рулла, актер Ярослав Штефан, певица Юлианна Караулова.

В этом году форум "Таврида" продлится до 10 октября.