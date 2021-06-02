В Крыму открыли новые пункты вакцинации от COVID-19

В Крыму семь дополнительных стационарных пунктов вакцинации от COVID-19 открылось на полуострове за минувшую неделю. Об этом рассказал министр здравоохранения Александр Остапенко.

В Крыму от COVID-19 привились более 187 тысяч человек «Функционирует 109 пунктов вакцинации. Было у нас, напомню, 102 пункта. За прошедшую неделю мы увеличили ещё на семь стационарных пунктов», – отметил Остапенко.

В региональном минздраве рассказали, что с начала прививочной кампании полуостров получил 267 122 дозы вакцины. На данный момент от COVID-19 в регионе привились 232 866 человек, из которых 170 076 пациентов получили второй компонент.