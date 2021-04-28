В Крыму открыли проезд по трассе «Таврида» после ДТП

В Крыму возобновили движение по трассе «Таврида», которое было перекрыто их-за аварии с фурой, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на ФКУ Упрдор «Тамань».

Трасса «Таврида» частично перекрыта из-за ДТП с участием фуры «В 14:15 на 82-м км автомобильной дороги А-291 Керчь-Симферополь-Севастополь возобновлено движение транспорта по направлению в Керчь», — пояснили в пресс-службе предприятия.

Напомним, что движение по участку трассы было ограничено почти на семь часов. Уточняется, что в это время водители могли воспользоваться объездом через Феодосийскую развязку с выходом на региональную сеть дорог.