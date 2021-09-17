В Крыму открыты все избирательные участки для голосования

В Крыму все избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму открыты, передает Крыминформ со ссылкой на председателя избиркома республики Михаила Малышева.

«Сегодня, 17 сентября началось голосование на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания восьмого созыва. Число граждан, включенных в список избирателей Республики Крым, составляет 1 487 652 человека. По состоянию на 8.00 своевременно открылись все 1 132 избирательных участка – это 1 131 участок постоянного действия и один – в аэропорту», — сообщил он.

Малышев также отметил, что в подготовке и проведении выборов задействовано 27 территориальных избирательных комиссий, 1170 – участковых, из которых 39 временных.